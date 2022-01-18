Бухарест, , 11:23 — REGNUM Из-за сильного порывистого ветра временно прекращена работа крупнейшего порта Румынии в Констанце. Об этом 18 января пишет бухарестская газета Jurnalul.

Ветер усиливается, тучи сгущаются Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, речь идет о двух портовых терминалах — «Констанца-Норд» и «Констанца-Юг», которые свернули свою деятельность по причине объявленного штормового предупреждения.

Предполагается, что дальнейшее обслуживание судов будет осуществляться лишь в экстренном режиме — в том случае, если отдельно взятому кораблю грозит опасность затопления.

Напомним, 18 января в Румынии с 08:00 по местному времени (09:00 мск) действует общий «желтый код» устойчивого усиления ветра. Отдельные регионы страны названы потенциальными зонами стихийного бедствия.