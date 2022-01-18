Брюссель, 18 января, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Евросоюз, в отличие от России, не имеет возможности вмешиваться в происходящие в Казахстане события. Об этом в ходе выступления в комиссии Европарламента по иностранным делам заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Он напомнил, что власти Казахстана обратились за помощью к России в рамках ОДКБ. При этом глава европейской дипломатии подчеркнул, что призывать ЕС принимать в этом какое-либо участие не следует.

«ЕС не имеет возможности вмешиваться в ситуацию в Казахстане. Такую возможность имеет Россия, — отметил Боррель, слова которого приводит ТАСС. — Могут быть разные подходы к тому, что там происходит, но не призывайте ЕС вмешиваться в события в Казахстане».

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде городов Казахстана из-за недовольства гражданами резким ростом цен на сжиженный газ 2 января начались акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки с погромами. Наиболее острая ситуация сложилась в Алма-Ате.

На фоне происходящих событий правительство страны ушло в отставку, а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился с просьбой к странам ОДКБ направить миротворцев в республику. 13 января после нормализации обстановки в ряде регионов миссия миротворческого контингента была завершена.