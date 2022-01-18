Москва, 18 января, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Рост китайской экономики в 2021 году во многом обязан низкой расчетной базе 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«При этом в 2021 году обозначились новые факторы, негативные для экономического роста КНР, — сказал Коган. — В частности, это политика нулевой терпимости к коронавирусу. Штамм «Омикрон» уже проник в Китай, и если в Поднебесной будут привычно вводить ограничительные меры вплоть до локдаунов, это приведет к снижению выпуска продукции, а также розничных продаж. Во-вторых, из-за кризиса ликвидности замедлился сектор недвижимости и строительства, на который приходится до четверти ВВП. Список «негатива» в 2022 году, вполне вероятно, пополнит замедление экспорта».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году ВВП КНР вырос на 8,1%.