Владивосток, 18 января, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Приморские депутаты очередное собрание Законодательного собрания намерены провести в очном формате — до этого они проходили дистанционно.

Правительство Приморья

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«Вместе с коллегами-депутатами начали подготовку к очередному заседанию Законодательного Собрания, которое состоится 26 января. Принято решение проводить его в очном формате. Особое внимание — социальному блоку. Планируется корректировка бюджета региона, вопросы газификации индивидуальных жилых домов, транспортного обслуживания, внесение изменений в регламент.

Всего к рассмотрению на очередном заседании Заксобрания запланировано 26 вопросов», — написал в соцсетях председатель ЗС ПК Александр Ролик.

Региональные паблики живо отреагировали: «А как же «омикрон» и мобилизация накануне «прибытия в регион» более заразного штамма? Решили встретить лично?».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье штамм коронавируса «Омикрон» может выявиться уже через 7−10 дней — власти дополнительно усилят коронавирусные меры.