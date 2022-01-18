Москва, , 10:54 — REGNUM Базовыми или дополнительными способами защиты от взлома своих гаджетов не пользуется свыше половины жителей России. Это 18 января следует из результатов исследования международного разработчика антивирусных решений ESET.

Гаджеты

Отмечается, что в исследовании, результаты которого приводит РИА Новости, принимало участие свыше 1,1 тыс. совершеннолетних жителей российских городов-миллионников.

«Более половины (54%) пренебрегают защитой гаджетов: они не используют ни базовые, ни дополнительные способы защиты от взлома своих ноутбуков, планшетов, смартфонов и другой техники. Так, треть (35%) незащищенных пользователей поделились, что просто забывают о необходимости устанавливать защиту, еще 19% не видят в этом необходимости», — говорится в результатах исследования.

При этом остальные наиболее часто используют для защиты гаджетов антивирус, двухфакторную аутентификацию и менеджеры паролей.

Также участники опроса указали, что хранят ценную информацию на цифровых носителях: в электронной почте или в мессенджерах (63%), в фотогалереях (53%), в истории браузера (47%), в скачанных файлах (40%), в заметках (25%) и в электронном календаре (18%).

Кроме того, отмечается, что третья часть респондентов указала, что не позволяет пользоваться своими гаджетами другим людям, а 66% — легко могут дать их членам семьи, друзьям, коллегам и прочим лицам.

«Стоит отдельно отметить отношение жителей страны к безопасности смартфонов. 29% опрошенных уверены, что устройства операционной системы iOS лучше защищены от взломов. Почти каждый пятый пользователь (22%), напротив, больше доверяет системе Android. При этом большинство участников (49%) убеждены, что все операционные системы одинаково уязвимы перед вирусами и злоумышленниками и до конца не верят в безопасность своих телефонов», — также указывается в результатах исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января стало известно, что американская компания Apple может перенести на 2023 год выпуск первой гарнитуры виртуальной и дополненной реальности (VR/AR).