Сан-Хосе, США, , 10:52 — REGNUM «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2.

Символ «Сан-Хосе Шаркс» (сс) Elliot

В составе «Сан-Хосе» нападающий Тимо Майер забросил пять шайб, ещё один гол забил форвард Рудольф Балцерс.

В составе «Лос-Анджелеса» точными бросками отметились Анже Копитар и Майки Андерсон.

На сегодняшний день «Сан-Хосе» занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 44 очка. «Лос-Анджелес» идёт на шестом месте в Западной конференции с 45 очками.

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