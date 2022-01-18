Севастополь, 18 января, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Севастополе подтверждено 126 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 18 января в пресс-службе правительства региона. Накануне, 17 января, сообщалось о 121 новом носителе инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также за последние сутки после перенесённого COVID-19 выписаны 35 человек, скончались пять пациентов в возрасте от 52 до 94 лет.

Всего с начала пандемии в регионе подтвержден 54 091 случай заражения коронавирусом, выздоровели 51 084 человека, 1 913 умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 января, стало известно об одном подтверждённом случае заражения штаммом «Омикрон» в Севастополе.