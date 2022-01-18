Барнаул, 18 января, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 18 января 2022 года, протестированы за сутки всего 6922 человека, выявлены 339 новых носителей (+14 за сутки), а тестов сделано на 5186 больше.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, стало на 58 больше (всего 6224). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 25 114 (+53 за сутки) и 89 752 (+270 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных увеличилось до 353 (+2 за сутки). Из них 158 подключены к аппаратам ИВЛ (-6 за сутки). Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8486 человек, причём 27 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 125 067 человек. Вместе с тем число победивших новую инфекцию составляет уже 107 401 (+296) человек.

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