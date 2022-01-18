Красноярск, 18 января, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 385 (темп прироста 0,2%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 178 277. Об этом 18 января сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Напомним, что накануне в регионе было выявлено 379 случаев заражения. В крае по заражениям за последние сутки лидируют город Норильск и Большемуртинский район. Большую часть прироста инфицированных обеспечили районы края.

Из 385 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 109 (темп прироста 0,2%), в Норильске — 25 (0,3%), в Ачинске — 19 (0,2%), в Минусинске — 18 (0,2%), в Дивногорске — 16 (0,4%), в Лесосибирске — 12 (0,3%), в Сосновоборске — 12 (0,4%), в Шарыпово — 8 (0,2%), в Назарово — 5 (0,1%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Большемуртинском — 19 (1,4%), Емельяновском — 18 (0,5%), Берёзовском — 16 (0,5%), Курагинском — 15 (0,5%), Шушенском — 15 (0,7%), Сухобузимском — 15 (0,8%), Уярском — 7 (0,5%), Краснотуранском — 11 (0,8%) и Ачинском — 8 (0,4%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 1383 человека, проведено 1767 тестов на коронавирус (с начала эпидемии — 4 698 516 тестов).

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшую неделю в Красноярском крае заболеваемость коронавирусной инфекцией «прогнозируемо выросла» по сравнению с предыдущей на 20,1%.