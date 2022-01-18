Саратов, 18 января, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Саратовской области 18 января с 10:00 (местное время) временно ограничили движение для грузовых и маршрутных транспортных средств. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Goodfon.ru Метель

По данным ведомства, данные меры приняты на федеральной трассе А-298 дороги Р-208 «Тамбов-Пенза-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки» в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (сильная метель) на территории Казахстана.

Отмечается, что ограничения действуют до особого распоряжения.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области 18 января прогнозируется сильный туман, снег и снежные заносы. Ожидается усиление ветра до 20 м/с.

Читайте также: Туман и снежные заносы ожидаются в Саратовской области

Читайте также: В Омской области вновь открыли дороги в Казахстан