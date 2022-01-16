Омск, , 14:36 — REGNUM В Омской области возобновлено движение автомобилей в сторону Казахстана. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, ранее дороги были закрыты из-за плохой погоды 15 января.

Уборка дорог от снега Lenobl.ru

«Все ограничения по движению автотранспорта в сторону Республики Казахстан сняты. Дороги открыты во всех направлениях», — отметили в ведомстве.

Между тем, 17 января синоптики вновь прогнозируют ухудшение погоды. Так, местами ожидаются снегопады, метель, на дорогах снежные заносы. Ветер усилится до 17−22 метров в секунду.

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