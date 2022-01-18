Буффало, США, 18 января, 2022, 10:34 — ИА Регнум. «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Nhl.com «Детройт Ред Уингз»

В составе «Детройта» дубль оформил нападающий Дилан Ларкин. Ещё одну шайбу забросил российский форвард Владислав Наместников.

В составе «Баффало» точными бросками отметились защитник Хенри Йокихарью и нападающий Джефф Скиннер.

На сегодняшний день «Детройт» занимает девятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 41 очко. «Баффало» идёт на 14-м месте в Восточной конференции с 29 очками.

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