В Челябинской области выявили уже более 152 тыс. носителей коронавируса
Челябинск, 18 января, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Челябинской области 17 января обнаружили ещё 250 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Всего в регионе выявили уже 152 126 заразившихся. Выздоровели 142 274 пациента.
Больных COVID-19 насчитывается 2146 человек. А скончались от ковида ещё девять граждан.