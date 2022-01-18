Челябинск, 18 января, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Челябинской области 17 января обнаружили ещё 250 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 152 126 заразившихся. Выздоровели 142 274 пациента.

Больных COVID-19 насчитывается 2146 человек. А скончались от ковида ещё девять граждан.