Рейкьявик, , 10:24 — REGNUM

Европейский сетевой ресурс антиглобалистской направленности The Saker, который базируется в Исландии, имеет основную аудиторию в США, Канаде и странах Евросоюза, опубликовал материал «Европейский реквием по российской оппозиции«

Алексей Навальный Александр Горбаруков, ИА REGNUM

"Нарастающее с каждым днем давление на Россию со стороны стран Запада не ведет, как бы нам того ни хотелось, к массовым оппозиционным выступлениям, поддержке уличного протеста и волне недовольства россиян. Санкции, поддержка уличной оппозиции и публичные угрозы в адрес Москвы приводят к противоположным результатам: подогреваемый Западом протест полностью провалился, российское общество еще больше сплачивается, а так называемые лидеры протеста полностью дискредитированы. Как так получилось и где выход из затягивающейся петли дипломатических отношений?», — отмечает издание.

«Стремясь достичь своих внешнеполитических целей, Европа и США делают порой странные и непоследовательные шаги, едва ли укладывающиеся в логику политического реализма и прагматизма. Самый явный и очевидный пример — попытки наладить прямой диалог с российским гражданским обществом и оппозицией, под которой традиционно в Вашингтоне и европейских столицах понимают несистемную либеральную оппозицию и главное её лицо — Алексея Навального.

Допустим, если даже Запад действительно пытается наладить контакты с российским гражданским обществом в обход государства, то выбор делается как минимум странный. Это ясно любому, кто живет в России или может проанализировать самые поверхностные социологические данные о политических предпочтениях россиян. К сожалению, европейская и американская дипломатия из года в год наступает на одни и те же грабли: придумывает удобных для себя российских «лидеров общественного мнения», делает на них ставку, раздувает в медиа и показывает в качестве главных оппонентов Кремля.

Между тем, Алексей Навальный для россиян — личность известная, но едва ли столь популярная и авторитетная, как об этом принято судить за границами России. Имя себе он сделал как подстрекатель к массовым акциям протеста. После прошлогодних громких событий его слава преумножилась разве что в западных СМИ. После добровольного возвращения из Германии в феврале 2021 года Навальный был приговорен к тюремному заключению сроком почти на три года.

Добавило ли тюремное заключение Навальному политических очков, случились ли по всей России массовые протесты по поводу его задержания, поддерживает ли российское население этого «узника совести»? На все эти вопросы, пожалуй, можно ответить однозначно — нет. На определенном этапе лидеры региональных ячеек Фонда борьбы с коррупцией Навального призывали к открытому уличному насилию и незаконным акциям, за что вполне резонно вся сеть ячеек была признана экстремистской. Однако большинство лидеров в итоге сбежало за рубеж. В протестах после этого вместо столичных студентов стали участвовать специально обученные активисты, а против достаточно толерантной (по сравнению с американской) полиции стали применяться палки, камни и спецсредства. Это, возможно, сыграло ключевую роль в потери либеральной оппозицией поддержки народа.

Вместо массовых протестов, информационных кампаний в социальных сетях, бойкотов и ненасильственных акций, которые в России вполне возможны и допустимы, мы видим поддержку Навального только теми, кто по тем или иным причинам находится за пределами России: беглым олигархом Михаилом Ходорковским, американскими и европейскими НКО, сбежавшими в США и Евросоюз сторонниками Навального, в иностранных медиа, а теперь еще и на официальном уровне. В стенах Европарламента дочери оппозиционера Дарье всего месяц назад была вручена престижная правозащитная премия имени Андрея Сахарова «За свободу мысли». Премию вручал лично глава Европарламента Давид Сассоли, а принимали ее соратник Леонид Волков и дочь Дарья. Ни на что не намекая, представим себе на секунду, что в Кремле в торжественной обстановке вручают премию одному из организаторов протестов «желтых жилетов» во Франции или родственникам задержанных американских республиканцев, которые год назад штурмовали Капитолий. Это едва ли можно себе представить даже при том условии, что поддержка «желтых жилетов» или республиканцев куда больше, чем поддержка Алексея Навального в России.

И где же сейчас хоть как-то поддерживают и «раскручивают» Навального, который скорее всего выйдет на свободу в самый неудобный для Кремля предвыборный 2023 год? Вот полный список. В США в январе этого года акции в поддержку Навального и против «диктаторского режима Кремля» пройдут в семи мегаполисах: Денвере, Бостоне, Нью-Йорке, Сакраменто, Лос-Анджелесе, Майами и Чикаго. В Европе — в Норвегии, Бельгии, Германии, Дании, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Испании, а также еще в пяти городах Австралии и в Грузии.

Не нужно быть международным экспертом и специалистом по России, чтобы понимать, что одна из основных политических линий, которая массово поддерживается в российском обществе, — это укрепление суверенитета, возвращение на мировую геополитическую арену и стремление к паритетному диалогу со странами Запада. Неужели зарубежные акции в поддержку Навального дадут ему больше авторитета в глазах российского общества? Конечно — нет, и западные лидеры это тоже начали понимать. Поэтому уже сейчас подыскивают достойную замену малоинтересному в самой России Навальному, а различные премии — скорее международный правозащитный политес. За последние двадцать лет Запад так и не смог вскормить своего или поддержать лояльного прозападного оппозиционного лидера в России. Российское общество после тяжелых 90-х, похоже, выработало стойкий иммунитет к средствам информационной войны и вообще западной «мягкой силе».

Мы снова и снова наступаем на одни и те же грабли: выдумываем себе «героев», вкладываемся в их поддержку, а на выходе получаем полную противоположность. Глядя, как говорят в России, на «поддержку из-за океана», россияне еще сильнее сплотятся вокруг Владимира Путина, а экономические, политические и, не дай Бог, военные последствия разрыва с Москвой будут, как всегда, пожинать рядовые европейцы. Сам Навальный это вряд ли осознает, но зарубежные кураторы уже отправили его на пенсию. Он, может быть, рад бы сыграть в какую-то авантюру, поиграть в главного оппонента власти, но для Вашингтона и Брюсселя он — уже отработанный материал. Ему уже подыскивают замену, скорее всего — такую же по качеству и уровню поддержки в обществе, потому что других либеральных оппозиционеров в России попросту нет.

Это кажется абсурдным, но последствия американских авантюр и демонстративной враждебности Евросоюза будут в любом случае пожинать рядовые европейские налогоплательщики. Продолжение политики ультиматумов, санкций и поддержки воображаемых героев в равной мере ударит по экспорту из стран ЕС, углеводородному рынку и позициям европейского бизнеса в целом.

В наших ли это интересах? Не пора ли как-то пересмотреть вектор публичной дипломатии Евросоюза и заменить пластинку реквиема по российской оппозиции на что-то более жизнерадостное?»

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