Москва, , 10:23 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 4,1 млрд рублей Амурской области на создание сооружений, которые необходимы для защиты территорий от паводков и наводнений. Об этом 18 января сообщает сайт правительства России.

Михаил Мишустин Government.ru

Федеральные субсидии позволят построить дамбы и провести берегоукрепительные работы в сёлах Владимировка и Усть-Ивановка Благовещенского района. В этих населённых пунктах проживает свыше 1,9 тыс. человек.

«Новые сооружения помогут защитить граждан, их имущество и объекты инфраструктуры от негативного воздействия водной стихии», — рассказали в правительстве.

Строительство объектов будет завершено в 2025 году.