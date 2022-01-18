Якутск, 18 января, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В оперативном штабе Якутии настаивают на разобщении рабочих коллективов. На «удалёнку» предлагается отправить половину работающих жителей республики, сообщила на брифинге 18 января заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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«В целях контроля за детьми работодателям рекомендовано отправлять на удалённую работу одного из родителей», — пояснила она.

По словам вице-премьера, коронавирусная инфекция в республике распространяется быстро, поэтому важно не допускать её завоз из других стран и строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы на предприятиях региона. Перевод сотрудников на удалённую работу Ольга Балабкина назвала действенной мерой для борьбы с распространением COVID-19. В первую очередь, на «дистанционку» она предложила отправить якутян старше 60 лет, людей с медотводом от вакцинации и тех, кто имеет хронические заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии стали чаще звонить в колл-центры поликлиник.13 января в регионе выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон». 17 января в Якутии заразились коронавирусом 405 жителей, таких высоких показателей по ежедневному количеству заболевших в республике не было ни разу за всё время пандемии.