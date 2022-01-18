Москва, 18 января 2022, 10:13 — REGNUM Новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что продолжает занимать должность полномочного представителя РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Он также обратил внимание, что значительная часть его деятельности на протяжении почти 15 лет связана с Белоруссией.
Как сообщало ИА REGNUM, указ о назначении Бориса Грызлова послом России в Белоруссии подписал президент страны Владимир Путин. Текст опубликован 14 января на официальном портале правовой информации.
Также опубликован указ президента о том, что Евгений Лукьянов освобождается от должности посла России в Белоруссии. На этом посту дипломат находился с марта прошлого года.