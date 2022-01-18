Москва, , 10:13 — REGNUM Новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что продолжает занимать должность полномочного представителя РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Борис Грызлов Government.ru

«С 2015 года по указу президента я являюсь полномочным представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине», — сказал Грызлов в интервью ТАСС.

Он также обратил внимание, что значительная часть его деятельности на протяжении почти 15 лет связана с Белоруссией.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о назначении Бориса Грызлова послом России в Белоруссии подписал президент страны Владимир Путин. Текст опубликован 14 января на официальном портале правовой информации.

Также опубликован указ президента о том, что Евгений Лукьянов освобождается от должности посла России в Белоруссии. На этом посту дипломат находился с марта прошлого года.