Улан-Удэ, 18 января, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Бурятии число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом за весь период пандемии достигло 2543. За минувшие сутки скончались семь человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Med.ru Реанимация

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Двоим скончавшимся было меньше 65 лет, остальные были старше этого возраста.

В ковидных стационарах республики, по данным на 18 января, лечится 791 пациент, 103 из которых находятся в реанимации. Амбулаторное лечение на дому проходят 1732 человека.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1029 коек: занято — 791, свободно — 238 коек. Занятость коечного фонда составляет 76,9%», — отметили в оперштабе.