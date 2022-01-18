Ульяновск, 18 января, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Ульяновской области разработан план мероприятий в случае распространения штамма «Омикрон». В том числе могут ужесточить ограничительные меры, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В области на случай выявления и распространения «Омикрона» подготовлен расчёт и план открытия резервных коек, исходя из 1,3 тыс. заболевших человек в день, прорабатывается вопрос о дополнительных поставках кислорода.

Кроме того, для снятия нагрузки на первичное звено здравоохранения привлекаются ординаторы, врачи узких специальностей, работники медицинских страховых компаний, студенты и волонтёры. Планируется усиление кадрового состава телемедицинского центра для дистанционного контроля за пациентами.

«Если эпидемиологическая ситуация с распространением нового штамма серьёзно осложнится, могут быть усилены ограничительные меры», — заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Напомним, что в Ульяновской области управление Роспотребнадзора ввело обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет: первым компонентом — до 7 февраля, вторым — до 7 марта. В ведомстве ссылаются на рост доли заболевших граждан преклонного возраста.

Отметим, что ранее в области продлили до 1 февраля возможность работы в ночное время для предприятий общественного питания и кинотеатров. Первоначально предполагалось, что данное послабление будет действовать до 14 января.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области 17 января официально выявлено 145 носителей новой коронавирусной инфекции, что на восемь случаев больше, чем было подтверждено 16 января. Всего в регионе сделано более 1,657 млн тестов на коронавирус.