Тюмень, 18 января, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Тюменской области действуют три очага COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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К действующему очагу в реабилитационном центре для наркозависимых «Поколение» добавились очаги в общежитии Тюменского государственного медуниверситета и в областной психиатрической больнице.

В общежитии медуниверситета заболело 12 студентов, зафиксировано 19 контактных. В психиатрической больнице больны 24 человека, контактных 55.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тюменской области отмечен рост суточных заражений коронавирусом. На 17 января за сутки обнаружено 365 новых заболевших COVID-19, днём ранее их было 301.