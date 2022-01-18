Барнаул, 18 января, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Председатель Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) Александр Романенко пояснил, почему поддерживает перенос рассмотрения правительственных законопроектов о QR-кодах. Его слова цитирует официальный сайт АКЗС.

Иван Шилов, ИА REGNUM QR-код

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«Обсуждение законопроекта было непростым. Он был неоднозначно воспринят в обществе, депутаты Алтайского Заксобрания также высказывали самые разные мнения. Мы понимали, что подходить к принятию такого решения нужно очень взвешенно, направили свои предложения перед первым чтением и поправки к проекту федерального закона перед вторым.

Поддерживаю позицию коллег по партии, которые нас услышали и правильно отреагировали, отложив решение по данному вопросу. В нынешней ситуации, когда в стране распространяется новый, более агрессивный штамм вируса «Омикрон», понятно, что законопроект требует еще более серьезной проработки, возможно, новых подходов. Я считаю решение отложить рассмотрение документа правильным шагом», — отметил председатель краевого парламента.

Его слова не остались незамеченными.

«Романенко переобулся. Теперь он поддерживает решение отложить рассмотрение закона о QR-кодах. В общем, подтверждает мысль о том, каким должен быть нынче председатель Заксобрания. Правильно — никаким», — пишет телеграм-канал «Алтайский лемур».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2021 года подавляющее большинство депутатов алтайского парламента поддержало правительственные законопроекты о введении QR-кодов.

«Считаю, что те депутаты, которые проголосовали «за», повели себя ответственно. Поверьте, решение было непростым, но в нынешней тяжелой ковидной ситуации, когда мы ежедневно теряем десятки людей, заболевают сотни жителей края, бессовестно распыляться на популистские заявления. Нужно делать все возможное для борьбы с пандемией», — заявил тогда Александр Романенко.

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