Мельбурн, Австралия, , 09:24 — REGNUM Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над представительницей США Эминой Бектас в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:4.

Людмила Самсонова (Россия) Андрей Пронин © ИА REGNUM

Самсонова семь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы восемь эйсов, ни одной ошибки на подаче и один брейк.

Во втором круге турнира Самсонова сыграет с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой.

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