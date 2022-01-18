Ханты-Мансийск, 18 января, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 18 января обнаружено 217 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 253.

Лидером по числу заражений в регионе является Нижневартовск — 57 случаев за сутки. С начала пандемии в ХМАО на 18 января подтвердили 98 740 случаев заражения коронавирусом, вылечились 93 314 человек, скончался 2103 (шесть за минувшие сутки).