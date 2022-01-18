Кызыл, 18 января, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Туве заболеваемость COVID-19 вернулась к показателям осени 2021 года. За минувшие сутки подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Наибольший прирост зафиксирован в столице Кызыле, где выявили 50 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Кызылского, Дзун-Хемчикского, Бай-Тайгинского и других районов. Общее число случаев инфицирования с начала года достигло 344.

«В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 228 больных, в том числе с лабораторно-подтверждённым диагнозом — 214, детей — 28, беременных — 28. К аппарату ИВЛ подключено 5 больных. В тяжёлом состоянии 32 человека», — отметили в ведомстве.

Коечный фонд в ковидных стационарах республики увеличен до 330 мест. Из них, по состоянию на 18 января, занято более 69% коек.