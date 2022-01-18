Абакан, 18 января, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Ещё семь пациентов с коронавирусом скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 18 января в региональном правительстве.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

Умерли шесть женщин в возрасте от 60 до 93 лет, а также 66-летний мужчина. С 1 января 2022 года жертвами COVID-19 в Хакасии стали уже 96 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в республике выявили 89 носителей коронавируса, выздоровели 111 человек.