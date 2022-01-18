Пермь, 18 января, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Власти Перми призывают горожан отказаться обряда омовения в иорданях на Крещение Господне (19 января). Причина — в стремительном распространении штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

40.mchs.gov.ru Купель для крещенских купаний

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В регионе действуют ограничительные меры. Из-за «антиковидного» губернаторского указа в столице Прикамья не будут организовывать официальные места для купания на водоёмах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на территории Пермского края отмечен рост заболеваемости COVID-19. Население призывают к вакцинации. Регион готовится в новой волне заболеваемости, разворачивая дополнительный коечный фонд, увеличивая число бригад неотложной медпомощи. Из резервного фонда выделяют еще 500 млн рублей на борьбу с COVID-19.