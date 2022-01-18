Чита, 18 января, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, в Чите решили не отказываться от купелей на Крещение. Как сообщает сегодня, 18 января, пресс-служба правительства Забайкалья, на месте крещенских купаний в краевой столице 18−19 января будут дежурить специалисты главного управления МЧС России по Забайкальскому краю. В Чите на озере Кенон и реке Ингода спасатели федеральной противопожарной службы Забайкальского края развернут пункты обогрева и полевую кухню.

Крещение

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»Чтобы праздник прошел максимально безопасно и комфортно, представители Русской православной церкви и администрации города Читы подготовили и оборудовали места для купания на городском озере Кенон и реке Ингоде у скал Сухотино», — сообщается на сайте ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Иркутской области семь муниципальных образований отказались от крещенских празднований на водных объектах.

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