Пермь, 18 января, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Пермском крае на борьбе с коронавирусной инфекцией выделят дополнительные средства. Источником станет резервный фонд региона. По поручению губернатора Дмитрия Махонина будет выделено 500 млн рублей. Об этом сообщает портал permkrai.ru.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

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Деньги потратят на закупку лекарств для пациентов, проходящих лечение на дому (340 млн рублей); транспортировку пациентов с COVID-19 на обследования на компьютерных томографах (3 млн рублей). Еще 100 млн рублей пойдет на дополнительные меры по диагностике COVID-19 и 50 млн рублей — на приобретение медицинского оборудования на случай возможной необходимости открытия дополнительных коек в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Напомним, в Пермском крае прогнозируют новую волну заболеваемости из-за распространения штамма «Омикрон». Ожидается, что рост заболеваемости может составить до 13 тыс. человек в сутки. Губернатор не исключил негативного развития ситуации и введения при таком сценарии локдауна.