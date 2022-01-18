Грозный, 18 января, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Чечне могут перейти на работу в дистанционном режиме все сотрудники предприятий и организаций старше 60 лет. Такие планы есть у властей региона. Новые меры ограничений связаны с возможным распространением в республике нового штаммма коронавируса «Омикрон». О первых пока не подтвержденных случаях заражения им сообщили в Роспотребнадзоре.

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«Рекомендуется перевести на дистанционный режим работы лиц 60 лет и старше, имеющих хронические заболевания и непривитых против коронавируса», — пишет ИА «Чечня Сегодня».

При этом, по словам главного санитарного врача Чечни Риты Термулаевой, руководство организаций призвали усилить меры безопасности на предприятиях, в том числе проводить обязательную термометрию на входах, обязать сотрудников и посетителей быть в средствах индивидуальной защиты и не допускать очередей в организациях. Самих сотрудников просят «без производственной необходимости не покидать кабинеты и помещения, в которых они находятся» и уменьшить контакты между подразделениями.

«Все дополнительные меры будут осуществляться в ручном режиме. Чтобы не допустить локдаун, необходимо соблюдать все ограничительные меры и требования Роспотребнадзора. Это нам позволит избежать жестких ограничительных мер», — цитирует Термулаеву ИА «Чечня Сегодня».

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