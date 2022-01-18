Горно-Алтайск, 18 января, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Республике Алтай активизируют проверки соблюдения профилактических мер в связи с возможностью завоза нового штамма коронавируса «Омикрон». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, заболеваемость COVID-19 вернулась к показателям до начала каникул.

Наталья Сладкова Заснеженный Горно-Алтайск

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"Мы должны готовиться к его приходу, к любому сценарию, и обязательно соблюдать меры профилактики, особенно в школах и детских садах, чтобы не пришлось прерывать процесс обучения», — отметил глава субъекта Олег Хорохордин.

По словам первого замминистра здравоохранения республики Людмилы Григоричевой, в регионе развёрнуто 160 коек в трёх моногоспиталях. Но в случае ухудшения эпидситуации регион число стационаров может быть увеличено до 10 с коечным фондом более 700 мест.

Как отмечается, заразившиеся новым штаммом переносят заболевание в основном в лёгкой форме. Однако пациентов с хроническими болезнями планируется госпитализировать вне зависимости от тяжести заболевания.