Грозный, 18 января, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В Чечне выявлены лица, которые с большой долей вероятности заражены новым штаммом коронавируса «Омикрон». Их анализы направлены в противочумный институт на Ставрополье для уточнения диагноза. Об этом сообщила главный санитарный врач региона Рита Термулаева.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«По клиническим признакам, которые мы наблюдаем у заболевших, мы можем сказать, что «Омикрон» до Чеченской Республики добрался», — цитирует руководителя регионального Роспотребнадзора ИА «Чечня Сегодня».

Как отметила Термулаева, анализ занимает почти неделю и его результаты станут известны со дня на день.

Напомним, ранее сообщалось, что первой республикой на Северном Кавказе, где был выявлен факт заражения «Омикроном», стала Ингушетия. Позже появилась информация о подтверждении «Омикрона» у жителей Дагестана и Северной Осетии.