Самара, 18 января, 2022, 08:32 — ИА Регнум. 13 случаев заражения штаммом «Омикрон» выявили в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

В правительстве региона состоялось заседание оперативного областного штаба.

Согласно данным руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светланы Архиповой, в регионе впервые был выявлен штамм «Омикрон»: медики получили 13 положительных результатов, еще несколько проходят экспертизу. Все зараженные являются взрослыми жителями Самары.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с Самарской области зафиксировали тенденцию к росту заболеваемости COVID-19.