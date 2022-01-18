Элиста, 18 января, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Омикрон» в Калмыкию пока не пришёл, однако это лишь вопрос времени. Об этом шла речь на заседании регионального оперштаба, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Медицинским работникам и учреждения следует подготовиться к возможному росту числа заражений коронавирусом и госпитализаций пациентов с COVID-19. В частности, оперативно развернуть дополнительные койки для заразившихся.

«Впереди новый вызов. Самое главное сейчас — сконцентрироваться и вновь мобилизовать ресурсы. Также усиливаем работу амбулаторного звена и увеличиваем запасы лекарств», — отметил глава Калмыкии Бату Хасиков.

В целом эпидемиологическая ситуация в Калмыкии остаётся относительно стабильной. На это указывает невысокий уровень заболеваемости COVID-19.