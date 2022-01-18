Самара, 18 января, 2022, 08:23 — ИА Регнум. 120 млн рублей намерены дополнительно выделить в Самарской области на закупку антигенных экспресс-тестов и обеспечение ПЦР-тестирования в регионе. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Данный вопрос был рассмотрен на заседании правительства региона. Согласно данным руководителя областного управления Роспотребнадзора Светланы Архиповой, в области наметилась тенденция к росту заболеваемости COVID-19.

Сообщается, что в регионе на амбулаторном лечении в настоящее время находятся 5217 пациентов с COVID-19, что на 83% меньше в сравнении с пиковыми значениями октября-ноября 2021 года. В больницах получают лечение 2117 таких пациентов.

В области была проведена ревизия ресурсов системы здравоохранения. Медики проводят широкое тестирование, включая повторное, чтобы сохранить высокую выявляемость коронавируса. Они используют и антигенные экспресс-тесты, которые были закуплены за счет средств областного бюджета. Эти тесты позволяют ускорить диагностику и как можно быстрее начать лечение. На их закупку и обеспечение ПЦР-тестирования намерены направить еще 120 млн рублей.

Сотрудники лабораторий проработали вопрос возможности перехода на круглосуточный режим работы в случае резкого увеличения количества пациентов с COVID-19. Четыре лаборатории уже начали работать в таком графике.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 17 января по области за сутки выявили 339 носителей коронавируса.