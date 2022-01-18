Кемерово, 18 января, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Супруга губернатора Кемеровской области Анна Цивилёва заразилась коронавирусом. Об этом она сообщили в своём Instagram.

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«Сдала ПЦР и получила положительный тест на COVID. Чуть больше года назад, в октябре 2020 года, впервые уже перенесла коронавирус. Сделала ревакцинацию практически ровно через год после болезни. Титр антител держится высокий», — рассказала Цивилёва.

Она также объяснила, зачем была нужна вакцинация и почему она всё же заразилась.

«Всё же у переболевшего или привитого человека вероятность развития осложнений и тяжёлого течения заболевания будет намного меньше. Это наш с вами шанс, дополнительная возможность переболеть легче и получить меньше осложнений. А постковидные осложнения зачастую бывают тоже очень опасные», — отметила Анна Цивилёва.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава Кузбасса Сергей Цивилёв 17 января вновь получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19.