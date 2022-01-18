Улан-Удэ, 18 января, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявлен 171 новый случай заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба. Это на 22 случая больше показателей от 17 января, и почти в полтора раза больше, чем неделей ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 148 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала пандемии достигло 78 763, из которых 46% зарегистрировано в Улан-Удэ. Излечились от COVID-19 к настоящему времени 73 697 человек, в том числе 76 за последние сутки. В числе контактных лиц находятся 5897 жителей.