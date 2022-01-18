Киев, 18 января, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Сотрудников двух российских консульств на Украине предупредили о скором выезде из страны, сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника украинской службы безопасности.

Russianname Львов. Украина

Следите за развитием событий в трансляции: «Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция»

Собеседник издания рассказал, что 5 января с Украины уехали 18 человек, в основном это жёны и дети российских дипломатов. Ожидается, что в ближайшие дни 30 человек покинут Киев, а также консульство во Львове.

Официальный представитель США заявил, что американские власти знали о готовящейся эвакуации российских дипломатов. По его словам, в Вашингтоне располагают сведениями о том, что правительство России готовилось к вывозу своих дипломатов и членов их семей из посольства РФ на Украине в конце декабря и начале января.

Как сообщало ИА REGNUM, с середины осени 2021 года на Западе раскручивается история с угрозой «российского вторжения» на Украину. Власти России не раз опровергали подобные предположения. Так, глава МИД России Сергей Лавров заявил о распространении полной дезинформации по поводу предполагаемой антиукраинской «агрессии» американскими официальными лицами.

Читайте также: Лавров заявил, что Украина находится под внешним управлением США