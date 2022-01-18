Якутск, 18 января, 2022, 07:49 — ИА Регнум. С 18 января поликлиники в Якутске будут работать круглосуточно. О таком распоряжении проинформировала заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в регионе выявили 313 новых случаев COVID-19 (днём ранее — 405). Количество заболевших соответствует пику четвёртой волны инфекции в регионе. Большинство заболевших — жители Якутска (257 человек). Сложная ситуация с распространением COVID-19 также в Хангаласском, Мегино-Кангаласском и Алданском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Якутии заразились коронавирусом 405 жителей. Таких высоких показателей по ежедневному количеству заболевших в республике не было ни разу за всё время пандемии. 13 января в регионе выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон».