Чита, 18 января, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 18 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 98 018 (+110 за минувшие сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 89 713 пациентов (+448 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2302 человека (+5 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 86 находятся в тяжёлом состоянии, 19 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (за последние сутки данные не изменились).

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