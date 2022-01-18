Мадрид, 18 января 2022, 07:00 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Испании Исабель Родригес поддержала решение австралийских властей выслать сербского теннисиста Новака Джоковича из Австралии, поскольку он не прошел вакцинацию от COVID-19. Об этом она заявила в интервью телеканалу La Sexta.
Она также заявила, что власти Австралии «сделали то, что должны были сделать».
Родригес противопоставила ценности испанского теннисиста Рафаэля Надаля позиции Джоковича, у которого, по её словам, этих ценностей нет, и сказала, что, изгнав сербского теннисиста, власти победили «отрицание вакцин, чтобы подчеркнуть ценность солидарности».
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