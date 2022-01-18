Лиссабон, 18 января, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Главы португальских партий, лидирующих в соцопросах — социалист Антониу Кошта и консерватор Руй Риу — обратились в ходе телевизионных дебатов с призывом проголосовать за их партии в интересах стабильности в стране. Об этом пишет агентство EFE.

(сс) Diarmuid Greene. Web Summit via Sportsfile Антониу Кошта

В теледебатах приняли участие девять кандидатов от партий, получивших места в Ассамблее республики в 2019 году. Мероприятие состоялось в формате «вопрос-ответ», не допускающем диалога между политиками.

Антониу Кошта призвал другие партии сформировать абсолютное большинство, чтобы избежать «перехода от кризиса к кризису».

Досрочные выборы в парламент Португалии состоятся 30 января 2022 года.