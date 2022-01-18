Чебоксары, 18 января, 2022, 06:24 — ИА Регнум. В Чувашии состояние первого пациента, у которого официально подтверждено заражение штаммом «Омикрон», оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщает республиканское министерство здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В ведомстве отмечают, что заражённый новым штаммом пациент госпитализирован в один из ковидных стационаров в Чебоксарах. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести (на 17 января).

Напомним, первым в Чувашии о выявлении заражения штаммом «Омикрон» сообщил глава республики Олег Николаев. По его мнению, «есть все предпосылки», что данный штамм «будет поражать людей от 20 до 30 лет».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в случае ухудшения эпидемической обстановки и распространения штамма «Омикрон» готовы развернуть 2 тыс. коек в пяти медицинских организациях. Также для снижения нагрузки на первичное звено здравоохранения планируется привлечь волонтёров-медиков.