Москва, 18 января, 2022, 06:16 — ИА Регнум. В России разработана тест-система, призванная определять вируснейтрализующие антитела к разновидности коронавируса «Омикрон. Об этом заявил РИА Новости глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Цитата из видео. kremlin.ru Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

«У нас есть тест-система для определения вируснейтрализующих антител к «Омикрону», но доступна она пока только у нас в центре», — сказал Гинцбург.

Ранее Александр Гинцбург рассказал, что он уже был заражён «Омикроном», однако болел бессимптомно, а узнать это получилось благодаря данной тест-системе.