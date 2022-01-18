Ульяновск, 18 января, 2022, 06:13 — ИА Регнум. В Ульяновской области увеличивается суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативной информации ведомства, 17 января в регионе официально выявлено 145 носителей новой коронавирусной инфекции. Это на 12 случаев больше, чем было подтверждено 16 января. Прирост идёт восьмые сутки подряд.

Кроме того, стало расти число контактных лиц, которые находятся под наблюдением. За сутки их количество выросло с 6017 до 6117 человек.

Всего в Ульяновской области сделано 1 657 384 лабораторных исследований на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии подтверждено 122 224 случая заражения коронавирусом, вылечились 115 789 жителей, умер 3961 ковидный больной.