Анадырь, 18 января, 2022, 04:59 — ИА Регнум. Власти Чукотки готовятся к появлению нового штамма коронавируса «Омикрон». Рост заболеваемости ожидается в ближайшие недели. Вводить ограничительные меры будут в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

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Руководителям учреждений и организаций рекомендовано обеспечить допуск к работе сотрудников после возвращения из отпуска или командировки с отрицательным ПЦР-тестом, вне зависимости прошёл сотрудник вакцинацию или нет. Также рекомендовано обеспечить контроль за прибытием вахтовых рабочих, исключив их активное перемещение по населенным пунктам региона.

«У «Омикрон"-штамма беспрецедентная контагиозность: один человек может заразить порядка 100 человек. В случае ухудшения ситуации лабораторная служба будет переведена на круглосуточный режим работы, основную массу пациентов будем вести дистанционно в форме опроса по телефону. Сейчас на Чукотке самая высокая привитость населения в России, а также самый высокий уровень коллективного иммунитета, поэтому ожидаем, что основная часть пациентов будет находиться на амбулаторном лечении, а не в стационаре. Напомню, что при первых признаках заболевания необходимо оставаться дома, а тем, кто не прошёл повторную вакцинацию, обязательно это сделать», — пояснила начальник регионального департамента здравоохранения Надежда Ищенко.

С начала пандемии коронавирусом заразились 2995 жителей Чукотки, 2929 пациентов выздоровели, 41 — умер. На самоизоляции находятся 48 человек, проведено около 97,5 тыс. тестов.

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Как сообщало ИА REGNUM, перечень противопоказаний к прививке от коронавирусной инфекции опубликован 17 января на официальном интернет-портале правовой информации.