Благовещенск, 18 января, 2022, 04:56 — ИА Регнум. В столице Приамурья автомобиль сбил первоклассника. Семилетний ребёнок неожиданно выскочил на дорогу и пострадал при столкновении с автомобилем, сообщило АСН24.

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Машина сбила школьника утром 18 января. Ребёнок шёл в школу и переходил дорогу там, где не было светофора или пешеходного перехода. Мальчик доставлен в больницу с травмами.

В ГИБДД города констатировали рост количества ДТП, в которых пострадали дети. С 10 января это уже третий случай в Благовещенска, когда машина сбила ребёнка. Дважды столкновения с автомобилем произошли по вине детей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года в столице Приамурья зарегистрировано 14 ДТП из-за неосторожности детей.