Свободный, Амурская область, , 04:29 — REGNUM ДТП в Амурской области унесло жизни троих молодых людей. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 января в ГУ МЧС по региону.

ДТП

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Причиной аварии стало то, что один из молодых людей не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Автомобили столкнулись на трассе в Свободненском районе. Погибли водитель и два пассажира автомобиля Toyota Celica. Мужчины, находившиеся в Mitsubishi Chariot, госпитализированы.

На помощь участникам аварии выезжали специалисты пожарно-спасательной части и спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в городе Зея Амурской области в ДТП погибли два человека. Водитель автомобиля Toyota Verossa не справился с управлением, машина столкнулась со зданием.