Абу-Даби, 18 января, 2022, 04:24 — ИА Регнум. Экстренные меры по реализации плана бесперебойных поставок после затронувшего объекты ее инфраструктуры нападения йеменских мятежников-хуситов на территорию Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приступила национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC). Об этом 17 января сказано в заявлении, размещённом на странице компании в Twitter.

NGSOFT Абу-Даби

Уточняется, что целью плана является непрерывное функционирование бизнеса для обеспечения бесперебойных поставок продукции местным и международным клиентам, с гарантией безопасности для сотрудников ADNOC.

Напомним, 17 января объекты ADNOC в Мусаффахе, а также строительная площадка в районе международного аэропорта столицы ОАЭ были атакованы беспилотниками йеменских хуситов. В результате нападения на одном из объектов произошёл пожар, жертвами которого стали четыре человека, ещё как минимум пять человек пострадали.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что аравийская коалиция заявила об уничтожении трёх беспилотников хуситов.