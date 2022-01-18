Владивосток, 18 января, 2022, 04:03 — ИА Регнум. В Артеме возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, подозреваемого в даче взятки за изготовление подложных сертификатов профилактических прививок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сертификат о прививках

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По версии следствия, 1 сентября мужчина передал должностным лицам медучреждения взятку в 23 тыс. рублей за изготовление девятерым своим родственникам и знакомым сертификатов профилактических прививок от COVID-19 c QR-кодами без фактического прохождения вакцинации.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники передачи журналистских расследований Латвийского гостелевидения LTV провели эксперимент, итогом которого стала покупка у медработника официального ковид-документа о вакцинации, которой не было.