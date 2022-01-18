Хабаровск, 18 января, 2022, 03:51 — ИА Регнум. В Хабаровском крае в рамках реализации проекта «Сахалин-1» построят дальневосточный завод по производству сжиженного природного газа в поселке Де-Кастри Ульчского района. Губернатор Михаил Дегтярев обсудил возможности с президентом компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» Шелли Бир, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Ирина Зубарева Хранилища СПГ

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«Запуск промышленного производства СПГ в Хабаровском крае имеет для нас первостепенное значение. Поэтому будущий завод в Де-Кастри вошел в перечень главных проектов, которые будут реализовываться в ближайшие пять лет. Для реализации этого масштабного проекта потребуется развитие социальной инфраструктуры. В зоне внимания инвесторов — дорожно-транспортная сеть», — пояснил Дегтярев.

Отмечается, что речь идёт о модернизации аэропорта села Богородское, обустройстве посадочной площадки в Де-Кастри, ремонте здания морского порта и участка дороги «Комсомольск-на-Амуре — Де-Кастри».

Шелли Бир выразила готовность включиться в переговоры, поскольку снижение нагрузки на окружающую среду является приоритетом в деятельности компании.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале добыча газа будет вестись ещё не одно десятилетие — 100 лет, а может быть, и больше. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал.